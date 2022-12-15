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فيه مصريون وسوريون.. بوت يتحدث عن "العنبر الخاص" في السجون الأمريكية

أخبار روسيا

فيه مصريون وسوريون.. بوت يتحدث عن
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تحدث المواطن الروسي، فيكتور بوت، الذي أطلق سراحه في الولايات المتحدة مؤخرا بموجب صفقة لتبادل السجناء بين موسكو وواشنطن، عن "العنبر الخاص" في السجون الأمريكية.

قال بوت متحدثا لـ"أر تي ستريم"، كنت أشعر وكأنني في السعودية وليس في الولايات المتحدة.

وأضاف: "بين 45 شخصا، كان هناك قرابة 30 إرهابيا إسلاميا، بينهم مصريون وسوريون. الأغلبية من المسلمين، يصلّون، ويقرؤون القرآن.. كان لديهم جامعتهم الخاصة لمزيد من التطرف".

وأضاف، أن السجناء استخدموا "كتبا محظورة منذ فترة طويلة في روسيا".

وأشار إلى أنه خلال سنوات السجن في الولايات المتحدة، لم يحدث أن شخصا ما حاول "استمالته".

المصدر: RT

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