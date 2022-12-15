إعلامي روسي: ميركل حطمت علاقاتها الودية مع بوتين

اعتبر أرتيومي ليبيديف، مقدم البرامج بـRT تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بأن الغاية من "اتفاقات مينسك" كانت منح كييف الوقت للتحضير لاسترجاع دونباس، "نفاقا سياسيا".

كما أكد ليبيديف أن هذا التصريح "إخفاق دبلوماسي وانتهاك لقواعد اللباقة".

وأضاف: "على اعتبار أنه لا جدوى من هذا التصريح، فهي لن تنال أو تكسب أي شيء منه".

واعتبر أن ميركل بهذه التصريحات تكون قد قطعت جميع العلاقات الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن ميركل وصفت "اتفاقات مينسك" بين كييف وسلطات شرق أوكرانيا برعاية روسيا وبيلاروس والاتحاد الأوروبي، بأنها كانت محاولة من الغرب لمنح أوكرانيا الوقت الكافي "لتصبح أقوى" وتسترجع مناطق دونباس التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا.

المصدر: RT