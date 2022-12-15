مصرع شخصين بحريق في مصفاة لتكرير النفط في أنغارسك (فيديو)

أفادت مديرية التحقيق بمقاطعة إيركوتسك اليوم الخميس، بأن شخصين لقيا مصرعهما في حريق اندلع في مصفاة لتكرير النفط في مدينة أنغارسك التابعة لهذه المقاطعة.

وجاء في بيان صدر عن المديرية اليوم: "فتحت دائرة التحقيق في مدينة أنغارسك قضية جنائية للتحقيق في حادث الحريق وذلك وفقا للقسم رقم 3 من المادة 217 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (انتهاك متطلبات السلامة الصناعية لمنشآت الإنتاج الخطرة، مما تسبب بوفاة شخصين أو أكثر بسبب الإهمال)".

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ووفقا لمعطيات التحقيق، اندلع حريق اليوم في حوالي الساعة 06:00 (01:00 بتوقيت موسكو) في إحدى المحطات التكنولوجية بمصفاة تكرير النفط في منطقة أنغارسك الحضرية التابعة لمقاطعة إيركوتسك، وامتدت النيران على مساحة 2.5 ألف متر مربع.

ويجري التحقيق حاليا في مكان الحادث لتحديد أسبابه وملابساته.

المصدر: تاس