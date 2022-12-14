بطاقة "مير" الروسية للدفع الإلكتروني قيد التفعيل في فنزويلا

تعمل روسيا وفنزويلا على إمكانية استخدام بطاقة الدفع الروسية "مير" في البلاد، حيث يجري التكامل الفني لهذا الغرض مع البنك الوطني الفنزويلي.

وصرّح بذلك، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال كلمته في إطار انعقاد اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وفنزويلا.

وقال نوفاك: "نحن نعمل على إمكانية تنظيم قبول أدوات الدفع الوطنية الروسية في فنزويلا. وفي الوقت الحاضر، يتم تنفيذ التكامل الفني لنظام الدفع مير من قبل بنك فنزويلا الوطني."

وأشار نوفاك إلى أن موسكو وكاراكاس تبحثان إمكانية التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير الفنادق والبنية التحتية السياحية الأخرى في المنتجعات الفنزويلية حيث يمكن للروس قضاء العطل والراحة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "كما أننا نعتبر تنظيم مشاريع مشتركة لتطوير الفنادق والبنية التحتية السياحية الأخرى في المنتجعات الفنزويلية أحد المجالات الواعدة"

المصدر: تاس