رائدا الفضاء الروسيان بيتلين وبروكوبييف يخرجان إلى الفضاء المفتوح يوم غد الخميس

يعمل رائدا الفضاء الروسيان دميتري بيتلين وسيرغي بروكوبييف، يوم غد 15 ديسمبر في الفضاء المفتوح وذلك تحت ضوء الشمس المباشر والمستمر.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في بيان اليوم الأربعاء: "سيتم تنفيذ العمل في إطار برنامج الفضاء المفتوح تحت الإضاءة المستمرة للشمس، حتى في أجزاء رحلة محطة الفضاء الدولية على الجانب الليلي من كوكب الأرض."

وأضاف البيان: "مثل هذه الظروف، الناتجة عن الموقع الفريد للشمس بالنسبة للمستوى المداري لمحطة الفضاء الدولية، تكون متاحة فقط خلال الانقلاب الشتوي."

وذكرت "روسكوسموس"، أن رائدي الفضاء سيكونان قادرين أيضا على رصد شهب التوأميات في الغلاف الجوي الليلي للأرض. لافتة إلى أن "أغزر نشاط لهذا الحدث الفلكي سيكون فقط مع منتصف ديسمبر الجاري".

يشار إلى أن "روسكوسموس" ذكرت في وقت سابق، أن مدة نشاط رائدي الفضاء بيتلين وبروكوبييف خارج المركبة، وبحسب الخطة الموضوعة، ستكون 6 ساعات و 37 دقيقة.

المصدر: تاس