فيكتور بوت: لن أطلب تعويضات من الولايات المتحدة

صرح المواطن الروسي فيكتور بوت المفرج عنه من السجن الأمريكي في إطار صفقة تبادل السجناء، بأنه لن يطلب تعويضات من الولايات المتحدة.

وقال بوت في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لا أريد إهدار السنوات على المشاركة في المرافعات القضائية. هذا غير بناء. لدينا بلاد كبيرة ولدينا ما نشتغل به".

إقرأ المزيد

وردا على سؤال عن موقفه تجاه الولايات المتحدة، قال بوت إن "في كل بلد هناك جوانب جيدة وبعض الأمور السلبية أيضا... ولذلك كيف يمكن أن يكون موقفي من البلد؟ البلد كبير جدا... ومن غير الصحيح وصفه بكلمة واحدة انطلاقا من مشاعر الحقد والاستياء".

يذكر أن السلطات الأمريكية أفرجت عن فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة بتهمة تجارة الأسلحة يوم 8 ديسمبر في إطار صفقة تبادل السجناء مقابل إفراج روسيا عن الأمريكية بريتني غراينر المحكوم عليها بالسجن في روسيا.

وتم اعتقال بوت بطلب أمريكي في تايلاند عام 2008، وقبع بالسجن الأمريكي منذ 2010.

المصدر: تاس