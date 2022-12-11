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"شيوعيو روسيا" يحيون الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السوفيتي

أخبار روسيا

Sputnik
ضريح لينين، موسكو
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زار ممثلو حزب "شيوعيو روسيا" ضريح لينين في موسكو ووضعوا أكاليل الزهور هناك، وكذلك على التمثال النصفي لستالين، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السوفيتي.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن ممثلي الحزب من مختلف المناطق الروسية نظموا مسيرة حملوا خلالها أعلام الاتحاد السوفيتي، وساروا من النصب التذكاري للمارشال جوكوف إلى ضريح لينين، وزاروه ثم وضعوا أكاليل الزهور هناك.

وتم تأسيس الاتحاد السوفيتي رسميا في 30 ديسمبر عام 1922.

المصدر: نوفوستي

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