أكد القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قصف قوات نظام كييف على مليتوبول إلى 10 بين قتيل وجريح.

وكتب باليتسكي في "تيلغرام": "بحسب المعطيات الأولية، هناك قتيلان و10 جرحى."

وأضاف: "يتم تقديم كل المساعدة الطبية اللازمة للمصابين".، موضحا أن رجال الإنقاذ يعملون في المكان على الفور، ويتم إزالة الأنقاض من المكان الذي كانوا يتناولون الطعام فيه."

في وقت سابق، ذكر رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت بمنظومة "هيمارس" الصاروخية الأمريكية، مطعما في ميليتوبول وسقط جراء ذلك قتلى وجرحى.

وأعلن روغوف ذلك يوم السبت، وكتب في قناته على "تيلغرام": "نتيجة للاستهداف الصاروخي بمنظومة هيمارس على مطعم بريفال أخوتنيكا، سقط قتلى وجرحى من المدنيين."

المصدر: تاس