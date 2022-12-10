المواطن الروسي المفرج عنه يكشف لـ"RT" خفايا السجون الأمريكية ومحاولات كسر إرادة المعتقلين

التقت قناة "RT" المواطن الروسي، فيكتور بوت، الذي تم الإفراج عنه في عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة، مقابل إطلاق سراح الأمريكية بريتني غراينر التي كانت تقضي فترة سجن بروسيا.

أكد فيكتور بوت في مقابلته مع قناة "RT" أن محاكمته لم تكن عادلة، كما أن القاضي نفسه أبلغه بأنه لم يفعل شيئا مخالفا للقانون، مضيفا أن المحامية التي تم توكيلها للدفاع عنه كانت تعمل ضده.

وفي حديثه عن ظروف سجنه تطرق إلى ما يحصل داخل السجون من دعاية ومخدرات محاولات ممنهجة لكسر إرادة المعتقلين.

وقال بوت إن ما يحصل الآن في الغرب هو انتحار للحضارة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل المخدرات والمثلية الجنسية ومناهج التدريس وغير ذلك من الظواهر مثل العنصرية.

وأضاف أنه قضى 3 سنوات من أصل 14 سنة في السجن الإنفرادي.

وكان فيكتور بوت، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا"، وأطلق سراحه يوم الخميس الماضي من سجن أمريكي بعد ما يقرب من 15 عاما، مقابل إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر التي كانت مسجونة في روسيا بجرم يتعلق بالمخدرات.

المصدر: RT