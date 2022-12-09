روسيا تفرض رسوما على الواردات من الدول المعادية ومنها الأسلحة

فرضت الحكومة الروسية رسوما على استيراد العديد من مواد النظافة الشخصية، مثل الشامبو ومعجون الأسنان، فضلا عن الأسلحة من الدول غير الصديقة.

وجاء ذلك في قرار لمجلس الوزراء الروسي، تم نشره اليوم الجمعة، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وذكر قرار الحكومة الروسية: "تمت الموافقة، بحلول 31 ديسمبر 2023، ضمنا، على المعدّلات المرفقة للرسوم الجمركية على الواردات فيما يتعلق ببعض السلع التي يكون منشؤها دولا وأقاليم تتخذ تدابير تنتهك المصالح الاقتصادية لروسيا الاتحادية، وذلك بشكل تختلف فيه عن معدلات التعريفة الجمركية الموحدة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي."

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدّد قبل أيام وحتى نهاية 2023 حظر تداول حصص المستثمرين الأجانب من مواطني الدول غير الصديقة في المؤسسات الاستراتيجية الروسية، وغيرها من القطاعات.

ومن المعروف أنه بعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، وألزمت أو أوصت مستثمريها وشركاتها بإنهاء أعمالهم واستثماراتهم في روسيا بمئات المليارات من الدولارات.

المصدر: تاس