خروج الرواد الروس للفضاء المفتوح في 15 ديسمبر

أفاد مراسل تاس الخاص رائد فضاء روسكوسموس دميتري بيتلين الجمعة أن نشاط أفراد الطاقم الروسي في محطة الفضاء الدولية في الفضاء المفتوح سيبدأ في 15 ديسمبر.

وأفاد بيتلين في وقت سابق، إنه مع زميله سيرغي بروكوبييف، تمكنا من استبدال مضخات نظام التبريد في بزات الفضاء أورلان-إيس المصممة للسير في الفضاء.

وأعلنت الخدمة الصحفية لروسكوسموس في 25 ديسمبر، عن تعليق عمل رواد الفضاء سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين في الفضاء بسبب خلل في عمل مضخات نظام التبريد. وأوضحوا أن الموعد الجديد للخروج للفضاء سيتم تحديده بعد تحليل الأسباب. من جانبه، أوضح سيرغي بوزدنياكوف، مدير عام المؤسسة العملية ـ الصناعية "زفيزدا"، لوكالة تاس أن هناك خللا في عمل مضخات التبريد، مضيفا، أن المتخصصين في الشركة سيقومون بمعالجة المشكلة.

في 17 نوفمبر 2021، وقعت وكالة الأنباء تاس وروسكوسموس مذكرة تعاون، تم بموجبها افتتاح مكتب للوكالة في محطة الفضاء الدولية. وبذلك أصبح رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين أول مراسل خاص لتاس، خلال رحلته التي استغرقت 12 يوما. في حين أصبح رائد الفضاء أوليغ أرتيمييف ثاني مراسل خاص للوكالة. وحاليا يعمل دميتري بيتلين في مكتب تاس في محطة الفضاء الدولية.

المصدر: تاس