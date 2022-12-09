لمواجهة العقوبات الغربية .. الرئيس بوتين لا يستبعد خفض إنتاج النفط الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستفكر في خفض إنتاج النفط إذا تطلب الأمر، لكننا لم نتخذ أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن.

وقال الرئيس الروسي "لدينا اتفاق مع أوبك+ على مستوى إنتاج معين، وسوف نفكر بخطوات إضافية، إذا تطلب الأمر".

ودخلت العقوبات الغربية حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر، فقد توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة الـ 7 وأستراليا والاتحاد الأوروبي قيودا سعرية على النفط الروسي المنقول بالبحر عند مستوى 60 دولارا للبرميل، ويحظر النقل والتأمين في حال تجاوز السعر هذه المستوى.

المصدر: ريا نوفوستي.