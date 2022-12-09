بوتين: روسيا تحركت متأخرة إزاء الوضع في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان على موسكو التحرك إزاء الوضع في أوكرانيا "في وقت أبكر"، مؤكدا أن الأمل كان معقودا على حل الوضع هناك بطريقة سلمية.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى قرغيزستان: "على ما يبدو، لقد تأخرنا في توجهنا، لنكن صادقين. ربما، كل هذا كان يجب أن يبدأ في وقت سابق. لقد عوّلنا ببساطة على حقيقة أننا سنتمكن من التوافق في إطار اتفاقيات مينسك على إحلال السلام. لكن ماذا تقول في هذا؟."

المصدر: نوفوستي