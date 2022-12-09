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بوتين: نجري مناوراتنا النووية بانتظام ولا نخفي شيئا بهذا الخصوص

أخبار روسيا

بوتين: نجري مناوراتنا النووية بانتظام ولا نخفي شيئا بهذا الخصوص
Gettyimages.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره صادر جاباروف رئيس قرغيزستان
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تقوم بإجراء المناورات النووية بصورة منتظمة، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه لا تخفي أي شيء بهذا الخصوص.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى جمهورية قرغيزستان: "نحن نُجري بانتظام تدريبات لقواتنا النووية، وما ترونه هو كل شيء، ونحن لا نخفيه."

وأضاف: "وكما هو مفترض بموجب اتفاقياتنا مع الولايات المتحدة. تقوم بإبلاغ شركائنا بأننا سنجري مثل هذا التدريبات. وهم يفعلون ذات الشيء أيضا".

المصدر: نوفوستي

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