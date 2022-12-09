بوتين: نقوم بمناقشة وحل مشاكل الجيش وأصبحت بالفعل أقل حدة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن جميع قضايا ومشاكل الجيش تجري مناقشتها مع وزارة الدفاع، وأنه مطمئن كونها أصبحت أقل حدة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لقيرغيزستان: "نحن نعمل مع وزارة الدفاع على أساس منتظم، ونناقش هذه القضايا معهم كل يوم تقريبا، ويجب أن أقول إن هناك بالفعل مشاكل، وإنني متأكد من أنها أصبحت أقل حجما وأقل إعاقة لعمل الجيش، وأنها لم تعد مشاكل حادة كما كانت في بداية العملية العسكرية الخاصة، ولكن بالحكم على ما تحدثتم عنه، وأعتقد أنكم على حق، لا تزال المشاكل بعيدة عن الحل الكامل، لكنها مسألة وقت".

وأضاف أنه تم بالفعل إغلاق القضايا الأكثر إلحاحا وضرورة، ولكن هناك حاجة لبعض الوقت "لتعزيز الصناعات ذات الصلة"، وأكد الرئيس أن وزارة الصناعة تعمل الآن بنشاط في هذا الشأن.

المصدر: نوفوستي