بشار الجعفري متحدثا لفريق RT: "الغرب يحاربكم لأنه خائف"

صرح السفير السوري لدى روسيا، ممثل سوريا السابق لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بأن الغرب يحارب شبكة RT الإعلامية لأنه خائف منها.

جاء ذلك خلال استقباله لفريق قناة RT Arabic صباح اليوم، بعيد استلام مهامه سفيرا لسوريا في موسكو، حيث تناول معهم قهوة الصباح وسط حديث عن انتقاله إلى موسكو، وأصدقائه في نيويورك، وتشكيل النظام العالمي الجديد.

وقد أعربت رئيسة قناة RT Arabic مايا مناع بقناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" عن "شكرها للدكتور بشار على حديثه الصادق وعلى استعداده للتعاون المثمر في المجال الإعلامي وعلى كتابه (سوريا وعصبة الأمم) الذي أهداه لنا".

المصدر: RT