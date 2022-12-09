أكثر من 75% من الروس يثقون في الرئيس فلاديمير بوتين

كشف آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "الرأي العام" أن 75% من الروس أعربوا عن ثقتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أن 77% يرون أنه يعمل بشكل جيد في منصبه.

وفقا لنتائج الاستطلاع فإن 11% فقط يرون عكس ذلك، وأعربوا عن عدم رضائهم بعمل الرئيس، فيما وجد 12% صعوبة في الإجابة.

تم إجراء استطلاع الرأي في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، وشارك فيه عينة تتالف من 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأكثر، في 104 منطقة سكنية في 53 مدينة روسية.

المصدر: نوفوستي