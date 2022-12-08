روسيا تؤكد مواصلتها العمل على تحرير جميع الروس من السجون الأمريكية

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن موسكو ستواصل العمل بنشاط لإطلاق سراح جميع الروس المحتجزين في السجون الأمريكية.

وصرّح السفير الروسي بذلك اليوم الخميس، في تهنئته بمناسبة إطلاق سراح المواطن الروسي فيكتور بوت، من السجن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "نريد أن نؤكد لكم أننا سنواصل العمل وبقوّة لتحرير جميع الروس المحتجزين في السجون الأمريكية، ولن يهدأ لنا بال حتى يعود جميع مواطنينا إلى ديارهم".

المصدر: تاس