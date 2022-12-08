حظر تأجير الأفلام التي تروّج للمثلية .. روسيا تنوي إقرار تشريعات جديدة لمكافحة الشذوذ

تنوي الحكومة الروسية إقرار مرسوم يمنع بموجبه إصدار تصاريح من وزارة الثقافة لتأجير أفلام تتضمن مواد تروج للعلاقات الجنسية غير الطبيعية أو الولع الجنسي بالأطفال أو تغيير الجنس.

واعتمدت خلال الفترة الماضية مجموعة قوانين جديدة، تشدد المسؤولية على الدعاية للمثلية الجنسية، دون حدود عمرية، وحظر الترويج للولع الجنسي بالأطفال، وكذلك حظر عرض مواد تشجع على تغيير الجنس بين المراهقين.

فيما يتعلق باعتماد هذه القوانين، تقترح وزارة الثقافة عدم إصدار شهادات تأجير للأفلام التي تحتوي على مواد تروج للمواد الإباحية والعنف والقسوة، والمواد التي تشجع العلاقات الجنسية غير التقليدية والولع الجنسي بالأطفال، وتغيير الجنس.

المصدر: انترفاكس