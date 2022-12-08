باتروشيف: هدف واشنطن والناتو بعيد المدى "إضعاف أو تدمير" روسيا بأي ثمن

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الهدف بعيد المدى للولايات المتحدة والناتو "إضعاف أو تدمير" روسيا بأي ثمن، وكسر البنية الأمنية في منطقة أوراسيا.

ونقلت "راسيسكايا غازيتا" تصريحات باتروشيف خلال الزيارة التي يقوم بها إلى تايلاند، واجتماعه مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايلاندي سوبوت مالانيوم، وقال: "الهدف بعيد المدى للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو هو إضعاف أو تدمير بلدنا بأي ثمن، بالإضافة إلى هدم الهيكل الأمني ​​في أوراسيا ككل."

المصدر: تاس