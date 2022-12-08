ريابكوف: موسكو لا تفضل قطع العلاقات مع واشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تفضل قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بدورها تؤكد الحاجة إلى الحوار مع روسيا.

وقال ريابكوف لصحيفة "إزفيستيا": "لم نود تطور الأمور هكذا وبشكل عام فإن قطع العلاقات الدبلوماسية هو إشارة إلى انعدام كافة السبل السياسية بشكل نهائي، ليبقى خيار القوة فقط وهي ما لسنا بحاجة إليها".

وفي معرض تعليقه على استعداد واشنطن لمثل هذه القطيعة، أشار إلى أنه "حتى الآن لم تظهر من جانبهم أي بوادر لذلك".

وأضاف: "هم يؤكدون أنهم أيضا بحاجة إلى الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل".

المصدر: نوفوستي