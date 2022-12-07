مدفيديف يكشف عن مطبخ صنع القرار الألماني ودور شولتس في ذلك

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن تأييده لاعتبار "المتآمرين" الألمان أن بلادهم مسلوبة السيادة وتدار من واشنطن، واتهموا مؤخرا بمحاولة الانقلاب على السلطة بألمانيا.

وكتب مدفيديف على "تيلغرام" اليوم الأربعاء، معلقا على بيان المدعي العام الألماني حول إحباط محاولة للانقلاب في البلاد: "من المفارقات في الوضع السياسي الحالي في ألمانيا، أن الألمان يعانون بوضوح من نقص في البودينغ الأسود (نقانق دم البقر أو الخنزير)، وتوفر نقانق الكبد فقط".

وأكد أنّ الدولة الأمريكية العميقة تتّخذ القرارات المتعلقة بقضايا الطاقة والصناعة والدفاع الألمانية، وأن المستشار الألماني أولاف شولتس "من الواضح أنه يؤيد مثل هذا الانقلاب وأنه بين طهاة هذه الوجبة"، لأنه مكبل اليدين ولا يستطيع رفض شيء لواشنطن.

كما سخر مدفيديف من التلميحات التي تحدثت عن علاقة "المتآمرين بروسيا، وقال: "أمر بديهي أن يتهمونا بذلك لأن جميع المؤامرات الخبيثة والحروب العالمية والزلازل المدمرة والأوبئة الفتاكة نحن مصدرها... نحن فخورون، رغم أننا لم ننجح بعد في ذلك".

ووصف مدفيديف الوضع الحالي بأنه "علامة واضحة على مرض وراثي لنموذج الإدارة بأكمله في ألمانيا".

المصدر: تاس