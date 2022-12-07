روسيا.. توجيه تهمة خيانة الدولة إلى اختصاصي في علم المساحة

أفاد مصدر في الهيئات الأمنية الروسية، بأن مجموعة تحقيق تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، وجهت تهمة خيانة الدولة إلى الاختصاصي في علم المساحة فاليري كاشين.

وذكر المصدر، لمراسل "تاس"، أنه تم نقل المتهم من بيروبيدجان في الشرق الأقصى الروسي، إلى موسكو لإجراءات التحقيق.

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وقال المصدر: "نتيجة تنفيذ عمليات تحقيق وتحر، اعتقل رجال الأمن، المختص العلمي كاشين فاليري سيرجيفيتش. وتم توجيه له تهمة خيانة الدولة وفقا للمادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية. وقررت المحكمة وضعه قيد الاحتجاز خلال فترة التحقيق وهو حاليا في سجن التوقيف المؤقت ليفورتوفو بموسكو".

وذكر مصدر في محكمة منطقة ليفورتوفو في العاصمة الروسية، أن التحقيق طلب تمديد فترة احتجاز المتهم حتى 12 مارس المقبل. وشدد المصدر، على أن كافة مواد القضية تتسم بالطابع السري.

يشار إلى أن كاشين يبلغ من العمر 35 عاما، وتخرج من جامعة مقاطعة أمور الحكومية وهو متخصص في نظم المعلومات الجغرافية.

المصدر: تاس