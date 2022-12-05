بوتين يعرب عن تعازيه بوفاة محمدالي محمدوف

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف وكذلك لأسرة وأصدقاء الرئيس الفخري لمجلس الدولة بالجمهورية محمدالي محمدوف.

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ونشرت برقية التعازي على الموقع الرسمي للكرملين، حيث قال بوتين إن محمدالي محمدوف هو رجل دولة بارز وشخصية عامة، والابن المخلص لداغستان، حيث اهتم بصدق بمصير وطنه، ورفاهية مواطنيه، ويعرف مشكلاتهم وتطلعاتهم جيدا.

وجاء في الرسالة: "في وقت صعب من الاختبارات لشمال القوقاز وكل روسيا، أظهر الفقيد شجاعة وثباتا لا مثيل لهما، وقدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز السلام والوئام في الجمهورية، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد".

واختتم بوتين حديثه قائلا: "سوف نتذكر دائما هذا الرجل اللامع المتفرد، الذي كان يتمتع بإرادة لا تنتهي، المواطن والوطني الحقيقي".

وقد توفي محمدوف يوم الأحد عن عمر يناهز 93 عاما، وأعلن الحداد في داغستان لذلك.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين