داغستان تعلن الحداد على الرئيس الفخري لمجلس الدولة محمدالي محمدوف

أعلنت جمهورية داغستان الروسية الحداد على الرئيس الفخري لمجلس الدولة محمدالي محمدوف الذي قاد المنطقة لما يقرب من عقدين.

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وسيتم تنكيس الأعلام في الجمهورية وإلغاء الأحداث الترفيهية، فيما وقع المرسوم ذات الصلة من قبل رئيس المنطقة سيرغي ميليكوف.

وكان الرئيس الفخري لمجلس الدولة في جمهورية داغستان محمدالي محمدوف قد توفي في العاصمة محج قلعة يوم أمس الأحد، 4 ديسمبر، حيث قال رئيس منطقة ليفاشينسكي في داغستان لوكالة "تاس" إنه سيدفن في قريته الأصلية ليفاشي، على أن يتم تشييع الجنازة اليوم في القرية.

وقد انتخب محمدالي محمدوف في أغسطس 1987 رئيسا لهيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية داغستان الاشتراكية السوفيتية، وفي عام 1990 أصبح رئيس المجلس الأعلى للجمهورية، ومن 1994 وحتى عام 2006 كان رئيس مجلس الدولة وهي أعلى هيئة تنفيذية في المنطقة حتى عام 2006، وقد منح محمدوف لقب بطل العمل في روسيا عن "الخدمات الخاصة للدولة والشعب" في 21 أكتوبر 2019.

المصدر: نوفوستي