قلل السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، من أهمية تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول ضرورة تقديم ضمانات أمنية لروسيا والتفاوض معها، واعتبرها وعودا فارغة.

وكتب بوشكوف على "تيليغرام": هذه التصريحات لا تنطوي على أي نتائج عملية وتذكرني بأغنية داليدا... كلمات، كلمات، كلمات".

ولفت إلى أن باريس عند اتخاذها للقرارات تسترشد بواشنطن، التي امتنعت بدورها عن تقديم ضمانات أمنية لموسكو قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وتابع: "ما الذي منع ماكرون من الإصرار على ضرورة تقديم ضمانات أمنية طوال الأعوام الماضية وخاصة في الخريف الماضي عندما أثارت موسكو هذه المسألة بشكل حاد مع حلف الناتو؟ لقد كان الجواب آنذاك "لا للضمانات الأمنية، وحينها لم يسمع أحد بالأفكار الجديدة" للرئيس الفرنسي.

المصدر: نوفوستي