وزارة الموارد الطبيعية الروسية تعلق على موت جماعي للفقمات في داغستان

قالت وزارة الموارد الطبيعية الروسية، إن الموت الجماعي لحيوانات الفقمة في داغستان، يعود إلى أسباب وعوامل طبيعية ولا يمكن أن يؤثر بشكل حاسم على عدد هذه الحيوانات.

في وقت سابق، أشارت الأنباء إلى العثور على ما يقرب من 700 فقمة نافقة على ساحل بحر قزوين القريب من مصب نهر سولاك في داغستان.

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وذكرت وزارة الموارد الطبيعية أنه تم خلال تشريح الحيوانات النافقة جمع كمية كبيرة من العينات، وإجراء تحليل بكتيري مفصل، ودراسات فيروسية، بما في ذلك دراسة الأنسجة لوجود فيروس كوفيد-19. وتم إرسال المواد إلى المختبرات في موسكو وأستراخان. في الوقت نفسه ، لم يتم تأكيد فرضية تسمم الفقمة بالمعادن الثقيلة أو مبيدات الآفات.

ونوهت الوزارة بأن موت عدة مئات من الفقمات لا يمكن أن يؤثر بشكل جدي على أعدادها، لأنه وفقا لأحدث البيانات، يتراوح عددها في حوض بحر قزوين من 270 إلى 300 ألف حيوان.

المصدر: نوفوستي