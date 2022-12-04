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رئيس "الدوما" يعلق على تقارير عن احتجاز "أحد الأوليغارشية الروس" في لندن

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Sputnik
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولدين
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علق رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولدين على نبأ قيام السلطات البريطانية باعتقال "رجل أعمال روسي ثري" في لندن للاشتباه بتورطه في غسل الأموال وجرائم أخرى.

وكتب فولودين عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "الدول الغربية أخذت أولا اليخوت والفيلات والسيارات والطائرات من رجال أعمال روس. الآن يتم القبض عليهم. في هذا الصدد، أود أن أذكّر بكلام رئيسنا فلاديمير بوتين الذي قال إن كل من يحتفظ بالأصول والأموال في الخارج سيبتلع الكثير من الغبار في محاولة استعادة هذه الأموال".

وتابع: "لقد تبين الآن أن هذه الكلمات التي قيلت قبل 20 عاما، كانت تنبئية".

وشدد فولودين على أنه يتعين على كل من حقق مقاصده في روسيا، أن يطور بلده وألا ينسى أنه مدين بكل شيء له، وأضاف: "عندها لن يكون ماله في مأمن فحسب، بل وسيكون ضميره أنظف أيضا".

لم يتم الكشف رسميا عن هوية رجل الأعمال الروسي المحتجز في لندن، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن الحديث يدور عن ميخائيل فريدمان.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مقرب من فريدمان أنه تعرض للاحتجاز فعلا في لندن لكن بعد ذلك أطلق سراحه بكفالة.

من جهتها، قالت الخدمة الصحفية لمصرف Alfa-Bank الذي يملكه فريدمان، إن الأخير لا علاقة له بقصة "اعتقال رجل أعمال روسي في لندن" وأكدت أنه موجود في منزله.

المصدر: RT

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