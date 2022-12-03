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مظليو فرقة بسكوف الروسية يعلقون على بزّاتهم شارات تحمل صورة لافروف

أخبار روسيا

مظليو فرقة بسكوف الروسية يعلقون على بزّاتهم شارات تحمل صورة لافروف
Globallookpress
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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علّق مظليو فرقة بسكوف الروسية المحمولة جوّا في أوكرانيا على بزّاتهم شارات تحمل صورة وزير الخارجية سيرغي لافروف، دوّنت عليها عبارة شهيرة له انتقد فيها الغرب وفشله في ردع روسيا.

ونشرت صورة الشارة في مجموعة الفرقة على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي".

ونقشت على الشارة تحت صورة لافروف جملة انتقد فيها الدول الغربية وسياسة عقوباتها الفاشلة ضد روسيا، ودعمها لنظام كييف النازي، ونصها: "هناك مهنة اسمها حوار البلهاء!"، مشيرا إلى صعوبة عمله الدبلوماسي.

مظليو فرقة بسكوف الروسية يعلقون على بزّاتهم شارات تحمل صورة لافروف
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صورة الوزير لافروف منقوشة على شارة يتقلدها مظليو فرقة بيسكوف

المصدر: Lenta.ru

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