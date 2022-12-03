"روسآتوم": لا سياسة دولية لليورانيوم في العالم بمعزل عن روسيا

أكد المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، أن لا سياسة دولية لضبط اليورانيوم بمعزل عن روسيا، نظرا لحضور روسيا الواسع في العالم بحقل الطاقة الذرية.

وقال ليخاتشوف خلال الجلسة العامة لمؤتمر العلماء الشباب في سوتشي، مجيبا على سؤال حول رد روسيا إذا حاولت الدول التي تشتري اليورانيوم منها فرض قيود على الأسعار:

"أولا، لا يوجد منظمة على غرار منظمة "أوبيك" لمنتجي اليورانيوم، وثانيا، نتلقى مقترحات لإنشاء منظمة مشابة، لكننا نرفض بلباقة، لأننا نؤيد اقتصاد السوق. ثالثا، اللاعب الرئيسي في سوق اليورانيوم هو الصين، وفي 40 بالمئة من الشركات الصينية نحن مساهمون بأكثر من 50 بالمئة.

وأضاف: أشك في أن سياسة اليورانيوم ممكنة على هذا الكوكب دون مشاركة روسية، على الرغم من أننا لسنا مساهمين بالأغلبية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن روسيا تواصل تصدير اليورانيوم إلى مختلف الدول، والاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية الحفاظ على التعاون الدولي بما يحقق المصالح الوطنية الروسية.

المصدر: تاس