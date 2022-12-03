 
مباشر

شويغو: بيلاروس شريكنا الموثوق في مواجهة الغرب وحربه ضدنا

أخبار روسيا

شويغو: بيلاروس شريكنا الموثوق في مواجهة الغرب وحربه ضدنا
Globallookpress
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uasb

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن علاقات التحالف الروسية البيلاروسية اكتسبت أهمية خاصة في مواجهة ضغوط الغرب غير المسبوقة، وحربه غير المعلنة على اتحاد روسيا وبيلاروس.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع البيلاروسي: زيادة غير مسبوقة لقوات
وزير الدفاع البيلاروسي: زيادة غير مسبوقة لقوات "الناتو" في أوروبا الشرقية

وقال شويغو خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، في مينسك، إن بيلاروس كانت وستبقى شريكا موثوقا لموسكو.

ولفت إلى أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مواجهة الضغوط غير المسبوقة من الغرب وحربه غير المعلنة على البلدين".

كما أشاد وزير الدفاع الروسي بتصميم بيلاروس على الوقوف في وجه المسار العدائي للولايات المتحدة وحلفائها، والاستعداد المشترك لضمان أمن اتحاد روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا