شويغو: بيلاروس شريكنا الموثوق في مواجهة الغرب وحربه ضدنا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن علاقات التحالف الروسية البيلاروسية اكتسبت أهمية خاصة في مواجهة ضغوط الغرب غير المسبوقة، وحربه غير المعلنة على اتحاد روسيا وبيلاروس.

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وقال شويغو خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، في مينسك، إن بيلاروس كانت وستبقى شريكا موثوقا لموسكو.

ولفت إلى أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مواجهة الضغوط غير المسبوقة من الغرب وحربه غير المعلنة على البلدين".

كما أشاد وزير الدفاع الروسي بتصميم بيلاروس على الوقوف في وجه المسار العدائي للولايات المتحدة وحلفائها، والاستعداد المشترك لضمان أمن اتحاد روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي