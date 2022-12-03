ليخاتشيوف: روسيا تتقدم على الدول الأخرى في الصناعة النووية بمقدار 10-15 سنة

قال أليكسي ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، إن روسيا تتقدم على الدول الأخرى في مجال الصناعة النووية.

وذكر ليخاتشيوف، في كلمة خلال المؤتمر الثاني للعلماء الشباب، أن الصناعات النووية الروسية تسبق مثيلاتها في البلدان الأخرى، بمقدار 10-15 سنة.

وأضاف: "نحن متقدمون في مجال المعرفة الذرية على الآخرين، ويمنحنا ذلك اليوم هامشا من 10 إلى 15 عاما مقارنة بالدول الأخرى".

ونوه ليخاتشيوف، بأن ذلك يشكل أيضا العمل في مجال محطات الطاقة النووية الصغيرة.

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يعقد المؤتمر الثاني للعلماء الشباب في حديقة العلوم والفنون "سيريوس" في سوتشي في الفترة 1 - 3 ديسمبر. ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف ضيف من روسيا وأكثر من 40 دولة حول العالم.

المصدر: تاس