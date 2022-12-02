دبلوماسي: ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هدفه توسيع الجبهة المناهضة لروسيا

أكد السفير الروسي السابق لدى كرواتيا، أنور عظيموف، أن أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا لا تستوفي شروط عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن توسيع الجبهة المناهضة لروسيا يبرر تغاضي بروكسل عن ذلك.

وقال عظيموف، السفير الروسي السابق لدى الاتحاد الأوروبي ، إن أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا لا تفي بمتطلبات المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، لكن المنظمة تهدف إلى توسيع الجبهة المناهضة لروسيا ، لذلك سيغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن جميع معاييره.

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وتابع الباحث عظيموف خلال انعقاد طاولة مستديرة حول "توسّع الاتحاد الأوروبي": "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، روسيا تعتبر الخصم الرئيسي. وليست جورجيا ولا أوكرانيا ولا حتى مولدوفا كغيرها من دول غرب البلقان، بحسب معايير الاتحاد الأوروبي، غير مناسبة للقبول في العضوية، ولكنهم سيتغاضون عن ذلك."

وأشار السفير السابق إلى أنه بعد العملية الخاصة في أوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي "يحتاج إلى اتخاذ مسار لتوسيع الجبهة المناهضة لروسيا".

لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجرّان صربيا نحو تبني عقوبات مناهضة لروسيا من أجل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، "لكن بلغراد لن تنضم إليهما".

المصدر: نوفوستي