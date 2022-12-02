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بوتين: التقنيات النووية لروسيا تكفل لها قدرات تنافسية استراتيجية بين القوى النووية في العالم

أخبار روسيا

بوتين: التقنيات النووية لروسيا تكفل لها قدرات تنافسية استراتيجية بين القوى النووية في العالم
Globallookpress
شعار الشركة الروسية الحكومية "روس أتوم"
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التقنيات النووية التي تمتلكها روسيا، تكفل للبلاد قدرات تنافسية استراتيجية بين القوى النووية في العالم.

وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس "روسآتوم" وتكليفها بإدارة البحوث والصناعات النووية الروسية: بعض إنجازات "روسآتوم" "ذات طابع اختراقي حقيقي، وهو ما يسمح لروسيا بأن تتصدر في العالم بمجال الطاقة النووية، وتضمن الاستقلال التكنولوجي في العديد من المجالات المهمة".

المصدر: نوفوستي

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