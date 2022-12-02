الأمم المتحدة تحقق في محتوى فيديو إعدام أسرى الحرب الروس

قال إريك ميس، رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحريات في الأحداث في أوكرانيا، إن الأمم المتحدة تجري تحقيقات في ما تضمنه شريط فيديو إعدام العسكريين الروس في ماكيفكا.

وقال ميس خلال مؤتمر صحفي عقد في كييف "نحن على دراية بهذا الحادث، واللجنة حاليا تجري تحقيقات، تتعلق بالفيديو نفسه وجودته وأصالته ومكوناته، من أجل الوقوف على تفاصيل القضية".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، قد صرح في وقت سابق، بأنه يتوجب التحقيق بدقة في ظروف إطلاق النار على أسرى الحرب الروس في أوكرانيا، وتقديم الجناة للعدالة.

من جهتها وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أن الجيش الأوكراني قتل عمدا أكثر من 10 جنود أسرى روس.

وظهر مقطع فيديو على الانترنت في 18 نوفمبر يظهر الجيش الأوكراني وهو يطلق النار على جنود روس بعد استسلامهم وهم في وضعية الاستلقاء على الأرض.

ووفقا لرئيس مجلس حقوق الإنسان فاليري فاديف، الحادث وقع في قرية ماكيفكا في جمهورية لوغانسك. ووصف فاديف هذا الحادث بأنه جريمة علنية مثيرة للاستهجان، وقال إنه سيطالب بإجراء تحقيق دولي.

وفي وقت لاحق، فتحت لجنة التحقيق الروسية ملف قضية جنائية لإطلاق النار على الجنود الروس الأسرى بشكل جماعي على يد أوكرانيين.

المصدر: نوفوستي