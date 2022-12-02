تحطم "ميغ-31" في منطقة بريمورسكي كراي الروسية ونجاة الطاقم

تحطمت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" في منطقة بريمورسكي كراي الروسية، أقصى شرق البلاد، ونجح الطاقم في القفز من الطائرة قبل سقوطها، دون وقوع إصابات أو أضرار.

جاء ذلك حسبما ذكرت خدمات الطوارئ لوكالة "تاس" الروسية اليوم الجمعة، حيث قال المصدر إن الطائرة تحطمت في غابة بالقرب من قرية أليكسيفكا.

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وكانت الطائرة قد أقلعت خلال رحلة تدريب مخطط لها، ولم يكن على متنها ذخيرة، وتحطمت في مكان مهجور دون حدوث أي أضرار على الأرض، وبحسب المعلومات الأولية فإن عطلا فنيا يمكن أن يكون سببا في الحادث.

والطائرة "ميغ-31" هي مقاتلة اعتراضية سوفيتية/روسية ذات مقعدين، بعيدة المدى، أسرع من الصوت، قادرة على الطيران في جميع الأحوال الجوية، ومن الممكن تسليحها بمدفع سداسي البراميل من عيار 23 ملم، وتجهيزها بتعديلات مختلفة بأنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل الجوية والصواريخ الهوائية فرط الصوتية.

المصدر: تاس