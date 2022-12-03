"الدوما" يبحث حظر استخدام الأبجدية اللاتينية في الدعاية والإعلانات التجارية

أحيل إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون يحظر استخدام أبجديات غير السيريلية في الدعاية والإعلانات التجارية في روسيا، باستثناء أحرف Z وV وO التي ترمز للعملية الروسية في أوكرانيا.

وطرح هذا القانون النائبان أولغا كوفيتيدي وسيرغي تسيكوف، اللذان أعربا عن ثقتهما بأن اللغة والخط يحددان بالدرجة الأولى الانتماء إلى الثقافة والمجتمع.

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وجاء في المذكرة الملحقة بمشروع القانون أن "الإنسان يُدرك من خلال خط النص ما هي ثقافة ينتمي إليها. أما الخط فهو محور للشفرة الحضارية والثقافية. وفيما يتعلق بالأبجدية السيريلية فإنها أساس لشفرتنا الثقافية التي تمكّننا من الحفاظ على الأصالة في ظروف ترويج الثقافة الجماعية المبسطة".

وأشار النائبان إلى أن الدعاية والإعلانات التجارية تؤثر بالدرجة الأولى على الشباب، ما يؤدي إلى تصور مشوّه للغة الأم تغيرات في اللغة العامية.

ويستثني القانون العلامات التجارية التي تم تسجيلها رسميا، وأحرف Z ، V ، O بصفتها رموزا للعملية العسكرية الروسية لاجتثاث النازية في أوكرانيا.

المصدر: تاس