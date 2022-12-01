المدعي العام الهولندي لم يطالب روسيا بتسليمه المدانين في قضية MH17

أكد مكتب المدعي العام الهولندي أنه لن يطالب روسيا بتسليمه المدانين في قضية تحطم طائرة ركاب في أوكرانيا في يوليو 2014.

وأشار بيان صدر يوم الخميس عن مكتب المدعي الهولندي، عدم وجود نية للطعن في قرار المحكمة في هذه القضية وأن مكتب المدعي العام لم يقدم استئنافه.

وجاء في نص البيان "مكتب المدعي العام يشعر بالارتياح، ذلك أن الحكم أوضح الظروف المتعلقة بتحطم الرحلة إم إتش 17".

وأضاف مكتب المدعي العام الهولندي أن المحكمة وافقت على حجج الادعاء، سواء المتعلقة بالأدلة على الجرائم المرتكبة أو على العقوبات".

واعتبر أن القرار بشأن قضية MH17 نهائي.

ووفقا لقرار المحكمة، أدين الرئيس السابق لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور جيركين ومعاوناه سيرغي دوبينسكي وليونيد خارتشينكو وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة غيابيا في حين تمت تبرئة أوليغ بولاتوف، المتهم الرابع والوحيد الذي مثل مصالحه محاميان هولنديان.

المصدر: تاس