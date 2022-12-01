مدفيديف: لا داعي للرد على هذيان النازيين في كييف وسنطهرها منهم

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه لا حاجة للرد على هذيان نظام كييف الداعي لتدمير روسيا، وشدد على أن روسيا لا تسعى لتدمير أوكرانيا، وإنما لتطهيرها من النازيين.

وقال مدفيديف في تعليقه على دعوة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف إلى "تدمير روسيا": ليس هناك ما يدعو إلى الرد على هذا الهذيان بصورة مماثلة، فالحاجة هنا تتمثل في ضرورة القضاء على الأوغاد النازيين".

وقال: "لا جدوى من الرد وخاصة أن تقول شيئا عن تدمير أوكرانيا. نحن نحتاج فقط إلى القضاء على الأوغاد النازيين مثل الذي قال هذا الكلام".

يشار إلى أن دانيلوف طالب، بـ"تدمير روسيا ومحو الدولة الروسية عن الوجود".

واعتبر دانيلوف في كلمته خلال "منتدى كييف الأمني"، أن المفاوضات بين كييف وموسكو "غير لائقة".

المصدر: نوفوستي