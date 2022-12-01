الحكم على عضو سابق بمجلس الاتحاد الروسي بالسجن 18 عاما

حكمت محكمة مشانسكي في موسكو على عضو مجلس الاتحاد السابق محمد محمدوف بالسجن المشدد لمدة 18 عاما في قضية إنشاء عصابة إجرامية واختلاس 11 مليار روبل (180 مليون دولار).

وقد حصل بقية المتهمين وهم المدير العام لشركة "إنتكس" أرتور مكسيدوف، ورئيس والمدير التنفيذي لشركة "الحبوب المتحدة" سيرغي بولياكوف، ورومان غريبانوف ومدير شركة "إنيرغيا إم" يوري بتروف على عقوبة الحبس لمدد 12 و12 و10 و7 سنوات على التوالي، مع غرامات تتراوح من 1.5 مليون إلى 700 ألف روبل، وقضت المحكمة بمصادرة أملاك المتهمين، مشيرة إلى أن معظم تلك الأموال المسروقة موجودة في حسابات أجنبية.

المصدر: نوفوستي