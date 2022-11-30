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"سويوز-2.1 بي" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" حاملا قمرا صناعيا للدفاع الروسية

أخبار روسيا

Gettyimages.ru
الصاروخ الحامل "سويوز" الروسي
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أطلقت القوات الجو-فضائية الروسية اليوم الخميس، الصاروخ الحامل من طراز "سويوز-2.1 بي" على متنه قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية، وذلك من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وجاء في بيان صحفي لوزارة الدفاع: "تم في 1 ديسمبر 2022، إطلاق الطاقم القتالي لقوات الجو-فضاء الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" من منطقة أرخانغيلسك حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".

يشار إلى أن الإطلاق السابق للصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" تم من بليسيتسك بتاريخ 28 نوفمبر، وحينها تم وضع القمر الصناعي في المدار لصالح وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: تاس

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