"سويوز-2.1 بي" ينطلق من قاعدة "بليسيتسك" حاملا قمرا صناعيا للدفاع الروسية

أطلقت القوات الجو-فضائية الروسية اليوم الخميس، الصاروخ الحامل من طراز "سويوز-2.1 بي" على متنه قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية، وذلك من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

وجاء في بيان صحفي لوزارة الدفاع: "تم في 1 ديسمبر 2022، إطلاق الطاقم القتالي لقوات الجو-فضاء الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" من منطقة أرخانغيلسك حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".

يشار إلى أن الإطلاق السابق للصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" تم من بليسيتسك بتاريخ 28 نوفمبر، وحينها تم وضع القمر الصناعي في المدار لصالح وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: تاس