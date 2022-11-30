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مركز المصالحة: "تحرير الشام" تخطط للهجوم على "حميميم" والمواقع السورية بإدلب باستخدام المسيرات

أخبار روسيا

مركز المصالحة:
Globallookpress
دورية تركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية -2019
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن إرهابيي تنظيم "تحرير الشام" يخطّطون لتنفيذ هجمات ضد قاعدة حميميم والمواقع السورية في إدلب باستخدام الطائرات المسيّرة.

وأشار مركز المصالحة في بيان: "لم يشارك الجانب التركي في الدوريات المشتركة في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين من دون إبداء الأسباب".

يشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يعلن بصورة مستمرة عن هجمات يقوم بتنفيذها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وغيره من الجماعات الإرهابية المتمركزة بإدلب في منطقة خفض التصعيد هناك.

المصدر: RT

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