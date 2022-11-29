الجليد يشل الحياة في شوارع فلاديفوستوك الروسية (فيديو+صور)

ضربت عاصفة برد قارس مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشمال الروسي، غداة هطول أمطار، ما أدى إلى تشكل جليد في شوراع المدينة وتوقف حركة السير.

كذلك تسببت طبقة الجليد التي تشكلت على سطح الأرض وعلى الطرقات في إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح بسبب الانزلاقات.

وتظهر مقاطع فيديو انزلاق السيارات وتدحرجها إلى خارج الطرقات، كما وقعت حوادث سير جماعية، ولم يعد الناس قادرين على السير على الأقدام بسبب طبقة الجليد التي تشكلت.

المصدر: RT