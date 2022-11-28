بيسكوف: الكرملين لم يتلق طلبا من حزب "يابلوكو" لإصدار مرسوم باستكمال التعبئة الجزئية

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتلق من حزب " يابلوكو" طلبا لإصدار مرسوم يؤكد استكمال التعبئة الجزئية.

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين لم يتلق الطلب، ولا يمتلك معلومات عنه، وأن وزارة الدفاع هي الجهة المسؤولة عن تفاصيل التعبئة الجزئية.

ومن جهته أعلن حزب "يابلوكو" أنه تقدم إلى الرئيس بوتين، خلال اجتماع الجمعية التشريعية في كاريليا، بطلب إصدار مرسوم رئاسي يؤكد استكمال التعبئة الجزئية.

إقرأ المزيد

وأشار الحزب إلى أن الرئيس والمسؤولين في وزارة الدفاع أعلنوا انتهاء التعبئة الجزئية، لكنهم لم يصدروا أي وثيقة قانونية.

وفي وقت سابق، أوضح بيسكوف، أنه لا توجد حاجة لإصدار مرسوم رئاسي باستكمال التعبئة الجزئية، وأن وزارة الدفاع أرسلت برقيات إلى مكاتب التجنيد بوقف التعبئة الجزئية.

المصدر: نوفوستي