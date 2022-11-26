زيادة الطلب على الديزل وحظر النفط الروسي سيفاقم أزمة الطاقة في أوكرانيا

ذكر موقع Inosmi أن الأوكرانيين يستخدمون بشكل متزايد المولدات، وهذا سيؤدي لتفاقم أزمة الطاقة، بسبب نقص وقود الديزل.

يشير الموقع إلى أن مولدات الكهرباء يتم استخدامها من قبل مرافق البنية التحتية الحيوية، والمواطنين العاديين، والشركات الخاصة. بهذه الطريقة يحاولون في أوكرانيا حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وقد تم جلب كميات كبيرة من هذه المعدات إلى البلاد، وبعضها، بحسب المعلومات، ذات جودة متدنية.

يرى جينادي ريابتسيف، الخبير في المركز العلمي والتقني الأوكراني "سايكي". أنه على هذه الخلفية، بدأت أسعار وقود الديزل في الارتفاع. فقد زادت خلال الآونة الأخيرة من نصف غريفنيا إلى 1 غريفنيا/ لتر. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يدخل الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير، وهذا سيزيد تفاقم الأوضاع، بشكل حاد.

المصدر: FAN