بوتين: نعمل على تزويد جميع الوحدات بطائرات مسيرة ورباعية المراوح

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الصناعة العسكرية الروسية تعمل على تزويد جميع الوحدات على خطوط المواجهة بالطائرات المسيرة والطائرات رباعية المراوح.

وجاء ذلك تعليقا على فكرة أحد المشاركين في الاجتماع مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، بأن المعدات من هذا النوع يجب توفيرها ليس فقط للقوات الخاصة، ولكن أيضا لكل فرد على خط المواجهة.

وقال: "بالنسبة للطائرات المسيرة والطائرات رباعية المراوح وما إلى ذلك، فنحن نعرف عنها ونعمل عليها والصناعة مستمرة لتوفيرها".

المصدر: تاس