بوتين: لا حاجة لتجنيد المزيد كجزء من التعبئة الجزئية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء بينه وبين أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، أنه ليس هناك حاجة لمزيد من التجنيد كجزء من التعبئة الجزئية.

وقالت إيرينا سومينينا من مدينة كراسنودار، خلال لقاء الرئيس، إن لديها أربعة أبناء، ويشارك الآن ولدان وزوجها في العملية العسكرية الخاصة كمتطوعين.

قال أحد المشاركين في الاجتماع: "الآن الأصغر يبلغ من العمر 17 عاما، وأعتقد برعب أنه سيبلغ 18 عاما وسيذهب هذا الشخص".

ورد بوتين: "لا حاجة لا حاجة، هذا يكفينا"، وأضاف أن أحد أبنائه يجب أن يعود أيضا، وأضاف "لقد قاتلوا بالفعل، باركهم الله بالطبع".

وأكد بوتين أن السلطات ستنظم عمليات إعادة تأهيل وتدريب واسعين للجنود، وأن الجنود المصابين في العملية العسكرية، سيعودون لممارسة الأعمال المكتبية في مكاتب تسجيل الجنود.

المصدر: نوفوستي