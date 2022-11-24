 4 قتلى بإطلاق نار في حي تجاري بمدينة كريمسك جنوبي روسيا

أفاد مكتب المدعي العام في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، أن رجلا مجهول الهوية فتح النار بالقرب من مركز تسوق سلافيانسكي بمدينة كريمسك.

ووفقا لوكالة "تاس"، قام شخص بإطلاق النار في حي تجاري في مدينة كريمسك جنوب روسيا، ما أدى لمصرع ثلاثة مواطنين، قبل أن يقدم مطلق النار على الانتحار.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع، وفي نهاية المقطع، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض.

وبحسب رئيس الخدمة الصحفية لمديرية وزارة الشؤون الداخلية لإقليم كراسنودار ألكسندر رونوف: "اليوم حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في مبنى أحد المراكز الطبية لمدينة كريمسك في شارع كوماروفا، أطلق أحد السكان المحليين النار على اثنين من موظفي المركز، ثم خرج وفتح النار على المارة. ونتيجة لذلك توفي شخص على الفور وأصيب ثان بجروح خطيرة. وبعد ذلك انتحر الرجل".

وبحسب رونوف، فإن الحادث نتج على ما يبدو عن توترات بعد طلاق المسلح لزوجته.

المصدر: وكالات