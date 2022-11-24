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بوتين: ليس هناك حاجة لأي إجراءات استثنائية بخصوص تأمين احتياجات القوات المسلحة

أخبار روسيا

بوتين: ليس هناك حاجة لأي إجراءات استثنائية بخصوص تأمين احتياجات القوات المسلحة
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة ريازان وأمامه أحد جنود الاحتياط في الجيش الروسي
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم الحاجة لاتخاذ تدابير استثنائية بخصوص تأمين احتياجات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، مشيرا إلى ضرورة ترتيب عمل منسّق في هذا الصدد.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه من الضروري زيادة، ليس فقط حجم عمليات التسليم إلى القوات المسلحة  الروسية، وإنما أيضا التحسين في جودتها، مبينا أنه سيناقش قضايا دفاع الدولة ومسائل صناعة الدفاع خلال المجلس القادم لوزارة الدفاع.

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وأضاف الرئيس "لقد اتفقنا، ليس هناك حاجة لإدخال أي إجراءات استثنائية، والضروري هو إنشاء عمل واضح وعالي الجودة ومنسق بشكل جيد".

وبحسب قوله، "هذا مفيد بشكل عام، ولكنّه ببساطة ضروري في هذه الحالة لتزويد قواتنا المسلحة بكل ما هو ضروري خلال العملية العسكرية الخاصة في الوقت المناسب".

وكشف بوتين عن أنّه سيناقش قضايا دفاع الدولة ومهام صناعة الدفاع خلال المجلس القادم لوزارة الدفاع.

واختتم قائلا: "هناك حاجة للعمل المشترك الوثيق بين القوات المسلحة والمجمع الصناعي العسكري، بما في ذلك في إعداد وتعديل أمر دفاع الدولة، في تحديد المهام الواعدة لصناعتنا".

المصدر: تاس

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