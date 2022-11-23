بيسكوف: البحث عن قتلة الأسرى الروس لا يتطلب صدور أوامر خاصة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن البحث عن مرتكبي جريمة قتل الأسرى الروس في أوكرانيا مؤخرا، لا يتطلب صدر أي أوامر خاصة.

وقال بيسكوف للصحفيين في يريفان على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوم الأربعاء: "لا حاجة هنا لأي أوامر، وجميع أجهزتنا المعنية تدرك ضرورة البحث عن المسؤولين عن هذه الجريمة وإحالتهم إلى القضاء".

وأضاف: "لا يتطلب ذلك أي أوامر خاصة".

يذكر أن روسيا تجري تحقيقا في فيديو لاستسلام مجموعة من الجنود الروس في بلدة ماكييفكا بجمهورية لوغانسك، وإقدام نازيي اللواء الأوكراني الـ80 على إعدامهم.

وأعلن مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الروسي إرسال الفيديو إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبيا وغيرها من الهيئات الدولية لإجراء تحقيق دولي.

المصدر: نوفوستي